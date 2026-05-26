Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik kritik hamle

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrasında mahkeme tarafından yeniden genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber’e açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun, parti içinde disiplin süreci başlatılacağını ifade ettiği ve kurulacak bir komisyonun hazırlayacağı raporun ardından bazı isimlerle yolların ayrılabileceği iddia edildi. Ayrıca, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ihraç edilmesinin de gündeme gelebileceği öne sürüldü.

“Arınacağız, kazanacağız”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, parti içinde disiplin sürecinin işletileceğini ve bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun görüşmede, “Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Atik ayrıca, başlatılması planlanan süreçte tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun durumunun da değerlendirilebileceğini ileri sürdü.

“Grup Başkanlığını almak için Meclis’le görüşüyor”

Fatih Atik, Özgür Özel’in Meclis’teki “Grup Başkanı” unvanına ilişkin de dikkat çeken bir iddia gündeme taşıdı:

“Şimdi bombayı patlatıyorum. Özgür Özel’e ikinci şok geliyor. Genel Başkanlık gidince kendisini Grup Başkanı seçtirmişti. Kılıçdaroğlu’nun ekibi, Meclis Başkanlığı ile diyalog hâlinde... Meclis Başkanlığı “Bu Grup Başkanlığı geçersizdir” demiş. Meclis’in internet sitesinde de gerekli düzeltme yapılacak. Şu an taraflar arasında görüşmeler sürüyor. Bayramdan sonra yazı gönderilecek ve Özel 'Grup Başkanlığı' titrini kullanamayacak. Ayrıca ceza davalarının bu yaz sonuçlanması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve diğer isimler ceza aldı. Aynı davada adı geçen 9 CHP milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları ne olacak? Bence Kılıçdaroğlu bunun önünde durmaz. Özel dahil bu isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılır.

"Partiye niye zarar veriyorsunuz?"

“Kılıçdaroğlu'na Genel Merkez'deki olayları sordum; “CHP tarihinde ilk defa yaşanıyor, vekiller içeri alınmıyor. Bu, niyetin ne olduğunu gösteriyor. Partiye niye zarar veriyorsunuz? Masaları, sandalyeleri, her şeyi kırmışlar. Bunlar CHP’ye yakışan şeyler değil. Cumartesi günü Genel Merkez’de olacağım ve partililere sesleneceğim. CHP bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahip. Partinin örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu çatı altında yeri yok. İktidar yürüyüşümüz başladı. Arınacağız ve kazanacağız” açıklamasını yaptı.