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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e tebrik mesajı!

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkanlık görevine yeniden seçilen Özgür Özel’e yönelik kutlama mesajları gelmeye devam ediyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Özel’i ve yeni yönetimi tebrik etti.

Haber Merkezi
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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e tebrik mesajı!
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CHP’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel için sosyal medyada tebrik mesajları art arda paylaşılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“21. Olağanüstü Kurultayımızda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Özgür Özel’i ve yönetimini kutluyorum.”

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