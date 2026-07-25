Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti yorumu: CHP büyük ölçüde arındı

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu kayyım Gürsel Tekin'in yönettiği CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın iye katılım töreninde konuştu.

Oksijen'in haberine göre, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in parlamentodaki 90 milletvekiliyle birlikte dün yaptığı istifa ve parti kurma hamlesi sonrası konuşan Kılıçdaroğlu ''Zorunlu olmadıkça tartışmalara girmememiz lazım'' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından bazı kısımlar şöyle:

''Bütün CHP'lilere sesleniyorum. Nedeni şu, Türkiye iyi yönetilmiyor. Gezeceğiz mahalle mahalle, ev ev onlara hakkı hukuku adaleti anlatmak için.

Ben dün yıllardır Ankara'ya gelip tarımda çalışan işçileri ziyaret ettim. Bu insanlarla ilgilenen bir siyasetçi gördünüz mü? Biz lüks mahallelerde değil onların yanında olmak zorundayız. Adımız belli halk partisiyiz. Devleti kuran partiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. O yüzden gideceksiniz. Milyonlarca ev gencimiz var. Bu iktidarın temel ayıbıdır.

Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan derhal partinin dışına çıkacaksın.

Türkiye'nin gerçek gündemine bakın. Gidin gençlerinin nasıl soyulduğunu görün.

(Yeni Parti mesajı) Cumhuriyet Halk Partisi arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.''