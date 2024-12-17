Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kamu görevlilerine hakaret" davası ertelendi

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, o dönem İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görevli olan ve Enis Berberoğlu hakkında mahkumiyet kararı veren mahkeme heyetini eleştirdiği sözleri nedeniyle, “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 3 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması dün görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu ile taraflar duruşmaya katılmadı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı da mahkemeye mazeret dilekçesi sundu.

Tarafların katılmadığı duruşma 29 Nisan 2025’e ertelendi.