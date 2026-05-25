Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki 10 kişilik ihraç listesi sızdı
Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk adımının parti içinde tasfiye süreci başlatmak olacağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu ve ekibi, 10 kişilik bir 'ihraç listesi' hazırladı.
Mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönmesiyle birlikte parti içinde hareketli bir süreç yaşandığı öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu’nun göreve dönüşünün ardından parti içi gerilimin arttığı belirtilirken, kulislerde bazı isimlerin partiden uzaklaştırılabileceğine yönelik iddialar gündeme geliyor.
Kılıçdaroğlu ve ekibinin disiplin süreci için çalışma yaptığını öne sürüldü
Parti genel merkezinde hareketli saatler yaşanırken, iddia gazeteci Sinan Burhan’dan geldi. Kılıçdaroğlu kurmaylarının bir çalışma yürüttüğünü belirten Burhan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi partiden ihraç edilecek ve disipline verilecek milletvekillerinin listesini hazırlamış" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmenin partide yeni depreme daha neden olacağına dikkat çeken Burhan, edindiği kulis bilgisini şu sözlerle detaylandırdı: "Farklı bir tartışma olacağını düşünüyorum. Listede adı yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfür ile anılan milletvekilleri olacak. Benim aldığım kulis bilgisi bu." dedi.
İddia edilen ihraç listesinde şu isimler yer alıyor:
Ali Mahir Başarır
Veli Ağbaba
Burhanettin Bulut
Umut Akdoğan
Taşkın Özer
Özgür Karabat
Adnan Beker
Cemal Enginyurt
Gökhan Zeybek
Ümit Dikbayır
Sızdırılan listenin ardından CHP’de sert tepkiler
Sızdırılan bu listenin ardından, adı geçen milletvekillerinden iddialara yönelik sert çıkışlar gecikmedi. Duruma tepki gösteren CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Kemal Kılıçdaroğlu’nu genel başkan olarak tanımadığını vurguladı. Partinin başında şu an bir "kayyım" olduğunu öne süren Dikbayır, Özgür Özel’e yönelik desteğini kamuoyuna bir kez daha ilan etti.
Sürece dair en sert tepkilerden bir diğeri ise CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’tan geldi. İhraç söylentilerine meydan okuyan Enginyurt, Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak "Kemal Kılıçdaroğlu beni ve bazı milletvekili arkadaşlarımı ihraç edecekmiş. Etmezsen hatırım kalır Kemal bey!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.