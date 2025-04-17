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Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: Gözaltılar var

İzmir'de, geçen yıl iptal edilen Gülşen konserine ilişkin kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B’nin de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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Kemalpaşa Belediyesi'ne 'Gülşen konseri' operasyonu: Gözaltılar var
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Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.

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