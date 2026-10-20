Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve 8 meclis üyesi CHP’den istifa etti

Antalya’nın Kemer ilçesinde Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, beraberindeki 8 belediye meclis üyesiyle birlikte CHP’den istifa etti. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Topaloğlu, görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirterek, “Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.

Topaloğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer’e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer’in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer’e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."