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Kemerburgaz’da yüzlerce araç suya gömüldü (Video)

İstanbul Kemerburgaz Cendere yolunda suya gömülen yüzlerce araç havadan görüntülendi. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Haber Merkezi
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Kemerburgaz’da yüzlerce araç suya gömüldü (Video)
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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur, Kağıthane, Sarıyer ve Eyüpsultan'ı birbirine bağlayan Cendere yolunda su baskınlarına neden oldu.

Kemerburgaz’da yüzlerce araç suya gömüldü (Video) - Resim : 1

Kemerburgaz Cendere yolunda fabrikaların bulunduğu bölgede yüzlerce araç su altında kaldı.

Kemerburgaz’da yüzlerce araç suya gömüldü (Video) - Resim : 2

İtfaiye ekipleri botla bölgeye ulaşarak tahliye çalışması yaptı.

Kemerburgaz’da yüzlerce araç suya gömüldü (Video) - Resim : 3

Fabrikalar bölgesinde suya gömülen yüzlerce araç dron ile görüntülendi.