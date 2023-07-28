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Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, pazartesi akşamı başlayan Kemer'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemer'deki yangını söndürme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yumaklı, "Antalya-Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiperane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

 

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