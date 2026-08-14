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Kemer’deki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin gece boyunca yürüttüğü çalışma sonucunda sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Kemer’deki orman yangını kontrol altına alındı
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Kemer ilçesi Ulupınar Çıralı Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, ekiplerin gece boyunca zorlu arazi şartlarında yürüttüğü yoğun müdahalenin ardından sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Yangına karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, havadan da 3 helikopter ve 2 uçakla söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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