Kemer'deki orman yangınıyla mücadele devam ediyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.08’de başlayan orman yangını dar kısımdaki kanyonda devam ediyor.

Dün havanın kararmasıyla birlikte gece boyunca 5 gece görüşlü helikopterin havadan söndürme çalışmalarını yürüttüğü bölgede, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadaki söndürme ekip sayısı arttı. Yangına 23 helikopter ve 9 uçakla müdahalede bulunuyor. Karadan ise binin üzerinde personel, arazöz, iş makinelerinin hava ekiplerine destek veriyor. Helikopter ve uçaklar sık aralıklarla sorti düzenleyip denizden aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyor.

Bölgede dün etkili olan şiddetli rüzgâr ise bugün yön değiştirerek şiddetini azalttı. Rüzgârın yön değiştirmesi ile dün batıya doğru ilerleme kaydeden yangın, bugün kuzey doğu yönünde ilerledi. Hava sıcaklığı ise 40 derece ölçülürken, nem oranı yüzde 26 olarak kayda geçti.