Kemer'deki yangına müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle karadan yürütülen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da katıldı. Ekipler, 11 uçak, 22 helikopterle denize alçalarak su aldıktan sonra alevlerin üzerine boşaltıyor.

Yoğun hava trafiğinin yaşandığı bölgede aynı anda 4-5 hava aracı denizden su alarak, yangının sürdüğü ormanın üzerine döküyor. Plajdaki turistler de hava araçlarının zamanla yarışını izledi, fotoğraf çekti.

Kara ekipleri de ağaçlar sık olduğu için ormanın içinde iş makineleriyle alternatif yollar açarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor. Muhtemel sıçrama noktalarında önlemler alan ekipler, alevlerin yayılması halinde müdahale noktaları oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, ormanın giriş ve çıkış noktaları ile Kemer-Kumluca kara yolunda güzergahında tedbir aldı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu bölgede gece boyunca İHA'lar uçuş yaptı. Bölgede uçuşunu sürdüren insansız hava araçlarından (İHA) anlık görüntüler alınarak, çalışmalar yakından takip ediliyor.