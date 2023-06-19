Kenan Nuhut hayatını kaybetti

CHP Spor Kurulu Başkanı ve Türkiye Halter Federasyonu eski başkanlarından Kenan Nuhut, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türk sporunun önemli isimlerinden, Türkiye Halter Federasyonu Başkanlığı görevini 1997-1998 ve 2000-2004 yıllarında yapmış, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, CHP Spor Komisyonu Başkanı Kenan Nuhut, hayata gözlerini yumdu. Tüm camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de Nuhut’un vefatıyla ilgili, "Genel Başkan Başdanışmanı’mız ve Spor Kurulu Başkanı’mız, değerli büyüğümüz Kenan Nuhut’u kaybettik. Üzüntümüz büyük. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kenan Nuhut için yarın saat 14.00'te Arif Nusret Say Halter Salonu önünde tören düzenlenecek. Merhumun naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. ​​​​​​​