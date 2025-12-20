Kenan Tekdağ'dan Ela Rümeysa Cebeci iddialarına tepki: Komplo tezgahlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturması yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişliyor.

Gazeteci Barış Terkoğlu, tutuklamalara yol açan itirafçı ifadeleriyle ilgili yeni ayrıntılar paylaştı. Son olarak tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci ile Can Holding soruşturmasında tutuklanan Kenan Tekdağ’a ilişkin iddialar gündeme geldi.

Tekdağ'ın yüksek bürokratlar ve üst düzey yargı mensuplarıyla yaptığı görüşmelere Ela Rümeysa Cebeci’yi de götürüp yaşandığı öne sürülen cinsel ilişki üzerinden çıkar sağladığı öne sürülmüştü.

Şamil Tayyar, bir medya grubu yöneticisinin yargı mensuplarının yanına bir kadın spikerle gittiğini isim vermeden sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Tekdağ suçlamaları reddetti

Tekdağ, Terkoğlu’na bir mektup göndererek suçlamaları reddetti. Tekdağ’ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Bir gizli tanığın şerefsiz, alçakça iftiralarıyla namusuma yönelik bir komplo tezgahlandığını öğrenmiş bulunuyorum.

Adı geçen spikeri sadece işe alım sürecinde yanında Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık varken, 15 dakika gördüm. Onun dışında ne binada ne dışında hiçbir görüşmem, doğrudan ya da dolaylı mesajlaşmam, telefon görüşmemiz yoktur, olmamıştır.

Bu ahlaksız iftiraya karşı bir açıklama yapma durumunda kalmış olmak dahi utanç vericidir. İnsanların şerefiyle, namusuyla bu şekilde uğraşmaktan utanmayan vicdansızlara karşı Allah'ın adaletine ve adil insanların adil şehadetine sığınıyorum."