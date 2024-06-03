Kendini MİT personeli olarak tanıtan kişi yakalandı

Çanakkale'de 30 Mayıs'ta T.T. bir kafede kendisini MİT personeli olarak tanıtarak, personel kimliği gösterdi. İş yeri sahipleri tarafından durum polis ekiplerine bildirildi. Şüphelinin gösterdiği kimliğin sahte olduğu belirleyen polis ekipleri, T.T.'yi gözaltına aldı.

T.T.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca ve askeri personel kamuflajı ele geçirildi. T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.