Kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtıp AVM'de denetim yapmıştı: 9 suç kaydı varmış

Edinilen bilgiye göre, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan F.A. ve beraberindeki kişilerin Afyonkarahisar'da bir AVM'de kamu görevlisi gibi hareket ederek iş yerlerinde denetim yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında F.A. ve beraberindeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda durdurulan bir araçta yakalanan şüpheliler hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan F.A.'nın 9, E.V.'nin 6, M.G.'nin 6, E.V.'nin 4 ve Y.Y.'nin 1 suç kaydı olduğu belirlendi.

Adana nüfusuna kayıtlı olan F.A.'nın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tehdit", "taksirle yaralama", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "hırsızlık", "mala zarar verme", "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik", "hakaret", "bilişim sistemine girme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi suçlardan adli sicil kaydının bulunduğu öğrenildi.

Daha önce de çeşitli soruşturmalara konu olduğu belirtilen F.A.'nın geçmişte kendisini farklı unvanlarla tanıttığı, bazı kamu kurumlarının isim ve logolarını kullanarak sahte kimlik kartları hazırlattığı iddialarıyla gündeme geldiği kaydedildi.

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.