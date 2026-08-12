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Kene nedeniyle tedavi gören 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Şenay Tokmak yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Kene nedeniyle tedavi gören 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 57 yaşındaki Şenay Tokmak’a yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Tokmak, yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Tokmak, kurtarılamadı.

Tokmak'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Killik köyünde defnedileceği öğrenildi.

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