Kent Lokantaları'nda yeni dönem! Özgür Özel duyurdu: Çok yakında başlayacak!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’de Bandırma Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası'nın açılışına katıldı. Özel, bu projenin sosyal demokrat belediyeciliğin markalaşmış bir değeri olduğunu belirterek, "Bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinin önemli bir hizmetini Bandırma'ya kazandırmak üzere bulunuyoruz. Yerel yönetimin aldığı kararla lokantaya Halk Lokantası adı verilmiş, ancak Türkiye genelinde bu hizmet 'Kent Lokantası' olarak biliniyor. Halk partisinin genel başkanı olarak benim hoşuma gider ama Sosyal demokrat belediyeler SODEMSEN ve SODEM'in eş güdüm kararı gelince bu hizmet bütün Türkiye'de tuttuğu adıyla Kent Lokantası. Önümüzdeki günlerde tabelalar değişecek." dedi.

"Normalde 250 lira olan bu menü, burada sadece 50 liraya sunuluyor"

Özel, lokantada uygun fiyatlı yemek sunulmasının önemine vurgu yaparak, "Bugünkü menüde mercimek çorbası, tas kebabı, pilav ve ayran var. Normalde 250 lira olan bu menü, burada sadece 50 liraya sunuluyor. Bu, vatandaşlarımız için oldukça kıymetlidir. Belediye Başkanımızı bu başarılı projeden dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Cebinde 50 lirası olmayan vatandaşlarımız için de çözüm üretiyoruz"

CHP lideri, Türkiye genelinde 49. Kent Lokantası'nın açıldığını belirterek, "Daha önce temenni olarak ifade etmiştik, arkadaşlarımız çalışarak hazırlıklarını tamamladı. Şu ana kadar açılan 48 Kent Lokantası'nda da bu sistemi uygulayacağız. 50 lira, 250 lira karşısında gerçekten çok uygun, ancak cebinde 50 lirası olmayan vatandaşlarımız için de çözüm üretiyoruz" dedi.

Askıda yemek uygulaması başlayacak

Özel, Kent Lokantaları’nda askıda yemek uygulamasının yakın zamanda başlayacağını duyurarak, "Askıda yemek uygulamasıyla, vatandaş cebinde parası olan, yemeğini ödeyip çıkarken, 200 lira verip 4 yoksul vatandaşımıza yemek bırakabilecek. Zor durumdaki vatandaşlarımız da kimse fark etmeden askıdan bu yemekleri alıp ücretsiz yiyebilecek. Ayrıca, Türkiye'nin herhangi bir yerinden telefonla mesaj atarak dilediğiniz Kent Lokantası'na yemek bağışlamak da mümkün olacak" şeklinde konuştu.

Özel, Bandırma Belediyesi’nde bu uygulamanın hemen başlatılacağını belirterek, "Başkanımız yarından itibaren askıya yemek halkalarını 50 liradan satışa sunacak, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da bu yemekleri askıdan alarak faydalanabilecek" diyerek konuşmasını sonlandırdı.