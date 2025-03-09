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Kent Lokantası soruşturması sonrası Vedat Milor ilk kez konuştu

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Kent Lokantası videosu nedeniyle hakkında başlatılan 'örtülü reklam' soruşturmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Haber Merkezi
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Kent Lokantası soruşturması sonrası Vedat Milor ilk kez konuştu
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Gastronomi yazarı Vedat Milor, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Lokantası'na ilişkin videosu hakkında başlattığı 'örtülü reklam' soruşturmasına yanıt verdi.  

Milor, bakanlığın soruşturma kapsamında kendisinden 'savunma' istemesi sonrası ilk kez konuştu.

"Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vedat Milor "Son gelişmeler vesilesiyle prensiplerimi hatırlatmak isterim: Tarafsız ve bağımsız kalmak için hiçbir lokantadan davet kabul etmiyorum. Gideceğim yerleri tamamen kendim seçiyor ve hesabı ödüyorum" ifadesini kullandı. 

 Ne olmuştu? 

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kent Lokantası'nda yemek yiyen, o anları YouTube hesabından "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı bir videoyla paylaşan Vedat Milor hakkında "Örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. 

Bakanlık Milor'dan "yazılı görüş" istemişti. 

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