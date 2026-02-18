"Kent Uzlaşısı" davalarında tutuklu sanık kalmadı
“Kent Uzlaşısı” davasında tutuklu yargılanan Elif Gül ve Turabi Şen, adli kontrol şartıyla tahliye edildi, yaklaşık bir yıldır süren davalarda tutuklu sanık kalmadı.
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, “Kent Uzlaşısı” davasında tutuklu yargılanan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verdi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre bir sonraki duruşma 21 Mayıs’ta görülecek.
Böylelikle İstanbul’da yaklaşık bir yıldır süren “Kent Uzlaşısı” davalarının hiçbirinde tutuklu yargılanan sanık kalmadı.