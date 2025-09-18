“Kent uzlaşısı” davası: Tutuklu bir CHP’li belediye yöneticisi hakkında tahliye, 9 kişi hakkında tutukluluğa devam kararı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Kent uzlaşısı” davasında, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 belediye yöneticisinin yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat’ın tahliyesine karar verirken, 9 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla aralarında tutuklu sanıklar Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür’ün de bulunduğu 10 belediye yöneticisi hakkında açılan “Kent Uzlaşısı” davasının ikinci duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Girişleri engellemek için adliye güvenliği tarafından duruşma salonunun önüne barikat çekildi.

Duruşmada silah bırakma sürecine dikkat çektiği beyanında İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Eren Keskin, "Bir süreç devam ediyor. Türkiye’de ve silahların bırakılması isteniyor. Siz hayatında hiç silah görmemiş kişileri bu suçlamayla yargılarsanız bu durum örgütlenme özgürlüğüne gölge düşürmek olur" diye konuştu.

İlk duruşmada “Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında sanıkların savunmalarının ardından savcı tutukluluğun devamını talep etmiş, hakim de tahliye taleplerini reddetmişti.

Davanın ikinci duruşmasını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı, Mehmet Rüştü Tiryaki, DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Arife Çınar ve Vedat Çınar Altan, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Eren Keskin, çok sayıda siyasetçi ve avukat duruşmayı takip etti.

Davada kimler yargılanıyor?

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat.