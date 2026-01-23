"Kent uzlaşısı" davasında karar: Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

“Kent uzlaşısı” davası kapsamında 30 Ekim 2024’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bugün dördüncü kez sanık kürsüsünde yer aldı.

Özer’in, 14 Temmuz 2025 tarihinde görülen duruşmasında tahliye kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bugünkü duruşmada kararını açıkladı.

Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda görülen duruşmayı; ailesi ve partili isimlerin yanı sıra CHP lideri Özgür Özel de takip etti.

Ahmet Özer, kızı ve aynı zamanda avukatı Seraf Özer ile birlikte, saat 10:00’da başlaması planlanan duruşma için Silivri’ye geldi.

Özer’in her iki dosyadan da tutuksuz olarak yargılandığı ve cezaevi dışından katıldığı ilk duruşma oldu.

Mahkeme heyetinde değişiklik

Özer ve avukatların ardından mahkeme heyeti de 2 No’lu Duruşma Salonu’na geldi. Duruşma savcısının ve 3 kişilik heyetteki bir hakimin değiştiği öğrenildi.

Ahmet Özer beraatini istedi

Ahmet Özer, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu esas hakkındaki savunmasında, hakkında yöneltilen “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasının tamamen dayanaksız olduğunu belirterek beraatini istedi.

Akademisyen, siyasetçi ve CHP’li belediye başkanı kimliğiyle yıllardır kamuoyunun önünde bulunan bir isim olduğunu hatırlatan Özer, iddianamenin somut delillere değil, varsayımlara ve çürütülmüş iddialara dayandığını vurguladı.

Savunmasında, soruşturma ve yargılama sürecinde ileri sürülen tüm iddiaların tek tek ele alındığını ve mahkeme huzurunda geçerliliğini yitirdiğini ifade eden Özer, buna rağmen savcılığın esas hakkındaki mütalaasında aynı “hayali senaryonun” tekrarlandığını söyledi.

255 gün tutuklu kaldığını hatırlatan Özer, bu sürenin elle tutulur hiçbir delile dayanmadığını, bunun kendisi açısından ağır bir hak ihlali olduğunu dile getirdi.

İddianamede yer alan ve kamuoyunda “İmralı günlükleri” olarak bilinen dijital belgeye de değinen Özer, teröristbaşı Abdullah Öcalan’la ya da herhangi bir heyetle hiçbir temasının olmadığını, demokratik özerklik gibi bir projeye katkı sunma yönünde ne bir talebi ne de girişimi bulunduğunu söyledi.

Kendisinin tarafı olmadığı, doğruluğu kanıtlanmamış bir metinde adının geçmesinin suç delili olarak kullanılamayacağını savundu.

Telefon dinlemelerine ilişkin iddiaların da bağlamından koparıldığını belirten Özer, iki ay boyunca yapılan dinlemelerde yüzlerce görüşme arasından yalnızca iki konuşmanın seçildiğini, bunların da bir hemşeri sohbeti ve bir taziye görüşmesinden ibaret olduğunu kaydetti.

Bu konuşmalardaki insani ifadelerin örgütsel anlamlar yüklenerek suçlamaya dönüştürülmesini “akla ve mantığa aykırı” olarak niteledi.

HTS kayıtlarına dayalı suçlamalar için ise, 13 yıllık iletişim dökümlerinin incelendiğini hatırlatan Özer, akademisyen ve siyasetçi kimliği gereği binlerce kişiyle görüşmesinin doğal olduğunu söyledi.

Görüşülen bazı kişilerin adli kaydının bulunmasının kendisine örgüt üyeliği isnadı için yeterli olamayacağını vurgulayan Özer, içeriklerine bakılmaksızın yapılan bu yorumların hukukla bağdaşmadığını ifade etti.

Savunmasının sonunda, dosyada kendisini terör örgütüyle ilişkilendiren doğrudan, kesin ve inandırıcı tek bir delil dahi bulunmadığını belirten Ahmet Özer, tüm suçlamaların varsayım ve yorumdan ibaret olduğunu söyleyerek mahkemeden beraat kararı verilmesini talep etti.

Ne oldu?

Ahmet Özer 30 Ekim 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, 4 Kasım 2024’te tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy atanmıştı.

Özer 14 Temmuz 2025’te terör davasından tahliye edilmiş ancak aynı gün yolsuzluk dosyasından tutuklu olduğu için cezaevinden çıkmamıştı.

Tahliye kararının ardından Özer, sosyal medya hesabından “Bugün barış sürecinin samimiyet testi olan davamda önemli bir adım atılarak tahliye kararı verildi. Bu karar özgürlüğüme kavuşmak için yeterli olmasa da süreç için önemli bir adım” paylaşımını yapmıştı.

Ahmet Özer, 12 Kasım 2025’te İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla cezaevinden tahliye edildi.