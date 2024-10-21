Kenya'da 6 Türk silahlı kişiler tarafından kaçırıldı

Kenya’nın başkenti Nairobi’de, 18 Ekim'de, BM koruması altındaki bir İngiltere ve altı Türkiye vatandaşının, istihbarat ajanları olduğundan şüphelenilen silahlı ve maskeli kişiler tarafından kaçırıldığı iddia edildi.

İngiliz pasaportunu gösterince serbest bırakıldı

18 yıl İngiltere’de yaşadıktan sonra iki yıl önce Kenya’ya taşınan Necdet Seyitoğlu, BBC’ye yaptığı açıklamada, kendisini sekiz saat boyunca gözetim altında tutan silahlı kişilere İngiliz pasaportunun kopyasını gösterdikten sonra serbest bırakıldığını söyledi.

Kenya polisi, BBC’ye bir motosiklet sürücüsünün tanık olduğu bir “kaçırma olayının” araştırıldığını bildirdi.

Polisin açıklamasına göre iki araç, içinde iki kişinin bulunduğu bir aracı önden ve arkadan sıkıştırdı.

Kenya polisi sözcüsü Resila Onyango, “İki araçtan sekiz kadar silahlı kişi çıktı, araçtaki iki kişiyi alıp gitti. Daha sonra Türk kökenli İngiltere vatandaşı Yusuf Kar, yakındaki bir karakola gidip, kaçırılanların Hüseyin Yeşilsu ve Necdet Seyitoğlu olduğunu söyledi” dedi.

Kenyalı hukuk şirketi Mukele & Kakai’den yapılan yazılı açıklamada kaçırılan ve kayıtlı mülteci olan dört kişiyi temsil ettiklerini belirtti ve havayolu şirketlerini bu kişileri uçurmaması konusunda uyardı.

Avukatların mektubunda, “Müvekkillerimiz Kenya’da siyasi kurban oldukları Türkiye’ye sınır dışı edilmek üzere kaçırıldı” denildi.

Af Örgütü: Derin kaygı duyuyoruz

Uluslararası Af Örgütü’nün Kenya sözcüsü de, “Türkiye’den gelen yedi mültecinin Kenya topraklarında kaçırıldığı haberlerinden derin kaygı duyuyoruz” dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR da BBC’ye yaptığı açıklamada “haberleri duyduklarını ve ellerine geçtiğinde daha fazla bilgi vereceklerini” söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da “Kenya’daki bir olayın ardından bir İngiltere vatandaşı erkeğe ve ailesine konsolosluk desteği verildiğini” açıkladı.

"Hayatımın en kötü deneyimiydi”

Necdet Seyitoğlu, sabah 07:30 civarında işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada beyaz bir cipin, aracının yolunu kestiğini anlattı.

Necdet Seyitoğlu silahlı dört kişinin kendisinin ve arkadaşının gözlerini bağlayıp, kelepçeledikten sonra bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtti.

Seyitoğlu neden kaçırıldıklarını ve nereye gittiklerini öğrenmek istediklerini ancak yanıt alamadıklarını, aralarında Svahili dili konuşan (Tanzanya, Kenya ve Ruanda'nın dışında birçok doğu ve güney Afrika ülkesinde kullanılan dil) silahlı saldırganların sessiz olmalarını istediklerini ifade etti.

49 yaşındaki eğitim danışmanı Seyitoğlu, “Kimliğinizi gösterebilir misiniz diye sorduk? Nereye gidiyoruz? Herhangi bir açıklama yapmadılar. Hayatımın en kötü deneyimiydi” dedi.

Seyitoğlu, İngiltere vatandaşı olduğunu söylediğinde telefonunu almasına izin verdiklerini, pasaportunun bir kopyasını gösterdiğini belirtti.

Daha sonra bir fotoğrafını çekip, birilerine gönderdiklerini ve sonra serbest bırakılması talimatı aldıklarını düşündüğünü vurguladı.

Necdet Seyitoğlu, bilmediği bir yerde serbest bırakıldığını ve silahlı kişilerin eve dönebilmesi için 1.000 Kenya şilini (yaklaşık 350 TL) verdiğini, ama telefonuna ve dizüstü bilgisayarına el koyduklarını belirtti.

"Kaçırılan dört kişi hala kayıp"

Bu arada Seyitoğlu’nun eşi, hakkında kayıp bildirimi yaptı ve Nairobi’deki İngiltere Büyükelçiliğine haber verdi.

Necdet Seyitoğlu, daha sonra arkadaşlarıyla görüştüğünü ve hepsi Türk vatandaşı olan altı kişinin Nairobi’deki farklı noktalardan sabah 7 ila 9 arası aynı şekilde kaçırıldığını öğrendiğini belirtti.