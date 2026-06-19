Kepez Belediyesi dev ekranda milli maç yayınını iptal ettiğini duyurdu



İçişleri Bakanlığı'nın hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, Türkiye genelinde meydanlarda dev ekranlarla yapılması planlanan milli maç yayınları iptal edildi.

Bu kapsamda Kepez Belediyesi tarafından 20 Haziran Cumartesi günü Dokumapark’ta gerçekleştirilecek Türkiye - Paraguay maçının dev ekran yayınını iptal edildi.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Evlatlarımızın geleceklerine yön verecekleri üniversite sınavının olduğu gün, sınava geç kalmalarını veya motivasyonlarının olumsuz etkilenmesini asla istemeyiz. İçişleri Bakanlığı’mızın aldığı karar neticesinde Dokumapark’ta gerçekleştireceğimiz Türkiye - Paraguay maçının dev ekran yayınını iptal ediyoruz. Dünya Kupası’nda bu önemli maça çıkacak Milli Takımımıza ve emeklerinin karşılığını alacakları sınavda gençlerimize başarılar diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.