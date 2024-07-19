Kesinti krizine dair Uraloğlu'ndan açıklama

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde yaşanan sorun havayollarını, medyayı ve bankaları etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Uraloğlu, ''Siber saldırı söz konusu değil'' dedi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un yeni güncelleme nedeniyle sisteminde yaşanan arıza, dünyada birçok sektörü de etkiledi.

Havalimanları, bankalar ve hastaneler dahil olmak üzere çok sayıda şirket, internet üzerinden sunduğu hizmetlerde kesinti yaşamaya başladı.

Türkiye'yi de etkileyen soruna ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geld

"Bir siber saldırı söz konusu değil." diyen Bakan Uraloğlu, sorunun kısa sürede çözüleceğini belirtti.

"Sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz"

Bakan Uraloğlu, "İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur.

Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir." dedi.