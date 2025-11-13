KESK heyetinden İYİ Parti’ye ziyaret

  1. Ekonomim
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu görüştü.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Yürütme Kurulu Üyeleri Sevgi Yılmaz, Sema Pınar ve Erdal Karakuş’tan oluşan heyet, İYİ Parti’yi ziyaret etti. Görüşmede, kamu emekçilerinin yaşadığı ekonomik ve özlük hakları sorunlarının yanı sıra sicil affı talebi ve 2026 bütçesine ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

Görüşmede, kamu emekçilerinin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi, kamu istihdamında adaletin sağlanması ve bütçe politikaları konusunda görüş alışverişinde bulundu.

