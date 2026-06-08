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Keskin Belediye Başkanı Cönger’e "rüşvet" davasında 5 yıl hapis cezası

Kırıkkale'de "rüşvet" soruşturması kapsamında yargılanan Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit M.Y'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Haber Merkezi
AA
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Keskin Belediye Başkanı Cönger’e "rüşvet" davasında 5 yıl hapis cezası
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Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklardan M.Y. ile avukatları hazır bulundu. Cönger ise duruşmaya katılmadı.

Sanık M.Y, savunmasında, rüşvetle alakasının olmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Cönger'in avukatı ise toplanmayan deliller olduğunu savunarak, müvekkilinin hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Ortada rüşvet konusunun olmadığını ileri süren avukat, müvekkilinin böyle bir suçu işlemediğini savundu.

Mahkeme heyeti, "rüşvet" suçundan Cönger'e 5 yıl 2 ay 15 gün, müteahhit M.Y'ye ise 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına hükmetti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında "rüşvet" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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