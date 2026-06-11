Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevinden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kırıkkale ili Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 8 Haziran 2026 tarih ve 2026/84 esas sayılı kararı üzerine TCK'nin 251/1. maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca yurt dışına çıkmamak şeklinde hükümle birlikte adli kontrol tedbirinin ayrı ayrı uygulanmasına karar verilmiştir. Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."