KESK'ten maaş düzenlemesine tepki

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde görüşülecek memur maaşlarında ve birçok vergi kaleminde artışı öngören kanun teklifine karşı Ankara’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde basın açıklaması düzenleyerek tepki gösterdi.

KESK Eş Başkanı Şükran Kablan Yeşil şunları söyledi:

“5 Temmuz 2023 Salı günü TÜİK’in açıkladığı sahte enflasyon rakamlarının ardından, AKP’nin kamu emekçilerinin zam oranlarını belirleyen en düşük kamu emekçisi maaşının 22 bin TL’ye çıkacağı seçim vaadi ile ilgili yasa düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Yasa teklifi incelendiğinde maaş düzenlemesinin yanı sıra ‘bir seferliğe mahsus’ denilse de milyonlarca insanımıza vergilerin de serpiştirildiğini görmekteyiz. Bu sabah bu vergilerle gözümüzü açmış olduk. Bugün TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek kanun teklifi bu haliyle yasalaşırsa, kamu emekçilerine verilecek yüzdelik artış oranı, seyyanen zam, vergi dilimi, kök maaş, kıdem tazminatı ve emeklilere yansıyacak oranlar hakkında çok ciddi hak kayıpları oluşacaktır. Bundan bir an önce vazgeçilmelidir.

Bu kayıpların en önemlilerinden birkaçını kamuoyunun paylaşmak istiyoruz. Kamu emekçilerinin maaş artışlarına ilişkin iktidar kanadından yapılan açıklamalarda söz konusu artışın yüzde 8 bin 77 lira şeklinde olacağı ifade edilmiştir. Oysa TBMM’ye sunulan Torba Yasa teklifinde kök ücretlere yapılacak zam enflasyon farkı artı toplu sözleşme zammı toplamı olan yüzde 17,55’te kalmaktadır. 8 bin 77 TL’nin ise seyyanen ‘ilave ödeme’ olarak eklendiği görülmektedir. Bu artışla en düşük maaşı alan kamu emekçisinin eline 22 bin TL geçecektir. Ancak önemli olan şudur ki kamu emekçisi gerçek maaşı yani kök maaşı 13 bin 870 TL’de kalacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki dönemlerde maaş zammı 22 bin TL üzerinden değil, 13 bin 870 TL üzerinden yapılacaktır. Şimdi verilen 8 bin 77 TL ise hiç artmayacak, birkaç yıl içinde de eriyip gidecektir.

"Tüm kamu emekçilerine seyyanen artıştır"

Tekrar altını çizecek olursak 8 bin 77 TL'lik artış taban aylık katsayısı artışı yoluyla değil tüm kamu emekçilerine seyyanen artıştır. Bu durumda söz konusu 8 bin 77 TL seyyanen artış mevcutta ödenmekte olan aylık, tazminat, ödenek, ikramiye, döner sermaye payı gibi pek çok unsurun hesabında dikkate alınmamaktadır. Dolayısıyla kıdem tazminatı oranı da açıklandığı üzere yüzde 74 değil, seyyanen zam nedeniyle daha düşük oranda artacaktır. Emekli olmayı bekleyen binlerce EYT'li de daha düşük kıdem tazminatı alacaktır.

Bu Torba Yasa; aylardır, yıllardır geçinmeye çalışan açlık sınırının altında ücretlerle yaşam mücadelesi veren 2,5 milyondan fazla kamu emekçisi emeklisini tamamen yok saymakta bunlara dair hiçbir düzenleme yapılmamaktadır. KESK olarak yıllardır iktidarın bizi refahta değil, yoksullukta ve sefalette eşitlemeye çalıştığına dikkat çekiyoruz. 21 yıldır ülkeyi yönetenlerin kamu emekçilerini sefalette eşitleme hedefi bu torba yasa ile daha da netleşmiştir. Çünkü resmi verilere göre 12 yıl önce en düşük kamu emekçisi maaşının 1,5 katı olan ortalama kamu emekçisi maaşı, bugün bu artışı da dikkate aldığınızda bu artış sayesinde dahil 1,1 katına gerilemiştir ve bu makas aleyhte kapanmaktadır. Yapılmak istenen düzenleme ile ‘en düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkarıyoruz’ diye övünülse de söz konusu artışın taban aylık katsayısı artışı yoluyla değil seyyanen yapılması kamu emekçilerinin derece ve kademelerine göre ezici bir çoğunluğuna daha düşük oranlarda artış yapılması demektir. Çok az sayıda kamu emekçisinin bu pozisyonda olduğu verilerde göreceksiniz.

"Artış oranının tamamı, taban aylık katsayısı artışı şeklinde olmalı"

İktidar rakamlara takla attırmayı ve gerçekleri ters yüz etmeyi bırakmadığı sürece emekçilerin sefalet koşullarında bir değişiklik olmayacaktır. İktidar bir nebze olsun bir rahatlama yaratmak istiyorsa öncelikle yapılacak maaş artış oranının tamamı, taban aylık katsayısı artışı şeklinde olmalıdır. Aksi takdirde bu şekli ile uygulanırsa bundan sonraki kamu emekçisi maaşlarının artışında, emekli maaşı ve ikramiyesinde söz konusu artışlar dikkate alınmamış olacaktır. Böylece kamu emekçileri ve emeklileri arasındaki maaş uçurumu daha da derinleşecektir. Öte yandan TBMM’ye sunulan en düşük kamu emekçisi maaşının 22 bin TL’ye çıkarılmasına ilişkin yasanın uygulama tarihi 15 Temmuz 2023 değil 1 Temmuz 2023 olmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde 15 günlük maaş farkı kamu emekçilerinin cebinden çıkmış olacaktır.

Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Başta bu sabah zam yağmuru olarak KDV oranları, en temel tüketim maddeleri olmak üzere temizlik malzemeleri olmak üzere birçok kalemde yapılan vergiler derhal geri alınmalı. Kamu emekçilerinin maaşlarını düzenleyecek olan Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek yasadaki eşitsizlikler ve haksızlıklar giderilmelidir. KESK’e bağlı sendikaların üyeleri olarak tüm kamu emekçilerini ve emeklilerini yıllardır hepimize kaybettiren bu yoksulluk ve sefalet düzenine karşı insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek mücadelesinde omuz omuza vermeye çağırıyoruz.” (ANKA)