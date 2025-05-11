KFC ve Pizza Hut, Türkiye pazarına geri dönüyor!

Dünyanın önde gelen hazır gıda zincirlerinden Yum! Brands, ocak ayının başında aldığı kararla Türkiye'deki franchise operasyonlarını yürüten İş Gıda ile olan sözleşmesini feshetti.

Fesih kararının gerekçesi olarak, İş Gıda'nın Türkiye’de belirlenen marka standartlarını karşılayamaması gösterildi. Bu gelişmenin ardından İş Gıda konkordato ilan ederken, Türkiye genelindeki 537 KFC ve Pizza Hut şubesi de faaliyetlerine ara verdi.

Fast Food devi Türkiye pazarına geri dönüyor

Patronlar Dünyası’ndan Necla Dalan’ın haberine göre, yaklaşık dört aydır tüm şubeleri kapalı olan KFC ve Pizza Hut, Türkiye pazarına dönüş için yeni bir adım attı. Amerikalı gıda devi Yum! Brands, franchise sistemini sonlandırmasının ardından Türkiye’de doğrudan varlık göstermeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Yum! Brands, gayrimenkul ve yatırım yönetimi alanında faaliyet gösteren Value Solution Partners ile iş birliğine gitti. Şirket, kapalı durumdaki şubelerin yeniden faaliyete geçebilmesi için alışveriş merkezi yatırımcılarıyla görüşmelere başladı.

Ancak süreç beklenildiği kadar hızlı ilerlemiyor. Alınan bilgilere göre, yalnızca az sayıda şube için yeniden kiralama konusunda anlaşma sağlanabildi. Yatırımcıların çoğu ise temkinli davranıyor.

Kulislerde, yatırımcıların önce İş Gıda’dan kalan borçların ödenmesini ve kira bedellerinin artırılmasını talep ettiği konuşuluyor.

AVM'lerde ciddi kayıp oluştu

Mağazalar kapanmadan önce KFC ve Pizza Hut, Türkiye’deki alışveriş merkezlerinin yaklaşık yüzde 90’ında faaliyet gösteriyordu. Sektör kaynaklarına göre, İş Gıda son 3–4 aydır kira ödeyemiyordu. Bu durum, mağaza başına ortalama 150 bin TL kira alacağı olan AVM yatırımcıları için toplamda aylık yaklaşık 80 milyon TL’lik bir kayba yol açtı.

Yum! Brands ile yatırımcılar arasındaki görüşmelerin devam ettiği, sürecin önümüzdeki haftalarda netleşmesinin beklendiği ifade ediliyor.

McDonald’s ve TAB Gıda iddiaları reddetti

McDonald’s yetkilileri, Türkiye’de yaklaşık dört aydır kapalı olan KFC ve Pizza Hut şubeleriyle ilgili herhangi bir satın alma planlarının olmadığını net bir şekilde ifade etti. Öte yandan, bu gelişmenin ardından gözler TAB Gıda'ya çevrildi.

TAB Gıda cephesinde konu, cuma günü yapılan genel kurul toplantısında gündeme geldi. KAP’a yapılan bildirime göre toplantıya elektronik ortamda katılan restoran müdürü Mustafa Can Kaya, “Yum! Brands franchise feshi ile kapatılan 537 şubenin TAB Gıda’ya pazar payı ve benzeri fırsat yaratması ile ilgili bir çalışmanız var mı?” sorusunu yöneltti.

Şirket yönetimi ise bu soruya, “Doğrudan markaları almak gibi bir stratejimiz bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

Ancak sektördeki söylentiler farklı bir tabloya işaret ediyor. Alışveriş merkezi kulislerinden gelen bilgilere göre, TAB Gıda bünyesindeki Popeyes markası, KFC’nin kapalı duran şubeleriyle yakından ilgileniyor.