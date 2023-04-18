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KGF limiti 400 milyar liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “KGF limiti 400 milyar liraya çıkarıldı, 50 milyarı deprem bölgesine kullandırılacak” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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ANKARA/EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Kahramanmaraş’ta düzenlenen toplantıda daha önce açıklanan 250 milyar liralık KGF paketinin 400 milyar liraya yükseltildiğini söyledi.

Nebati, bunun 50 milyar liralık kısmının doğrudan deprem bölgesinde kullandırılacağını kaydetti. Bakan Nebati, yakın zamanda kurulan Katılım Finans Kefalet A.Ş üzerinden de deprem bölgesine özel paketleri uygulamaya aldıklarını anlattı.

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