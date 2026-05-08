KGK ve Azerbaycan Denetçiler Odası’ndan stratejik adım: Türk Devletleri Muhasebeciler ve Bağımsız Denetçiler Birliği kuruluyor

Ankara’da 27-30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikili görüşmeler sonucunda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) ve Azerbaycan Denetçiler Odası heyeti, “Türk Devletleri Muhasebeciler ve Bağımsız Denetçiler Birliği”nin kurulması hususunda mutabakata vardı.

Kurumsal İş Birliği ve Bilgi Paylaşımı

KGK’nın 660 sayılı KHK çerçevesindeki uluslararası iş birliği yetkisi kapsamında yürütülen görüşmelerde, bağımsız denetimi güçlendirecek başlıklar ele alındı. Azerbaycan heyetiyle yapılan müzakerelerde şu konular üzerinde tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi:

Bağımsız denetçi yetkilendirme kriterleri ve süreçleri,

Kalite inceleme ve gözetim metodolojileri,

Türkiye Denetim Standartları (TDS) ile Uluslararası Denetim Standartları (UDS) arasındaki uyum mekanizmaları,

Denetim sektörüne özgü disiplin uygulamaları.

Tarih netleşti: Resmi kuruluş 16 Eylül’de Bakü’de

Yapılan görüşmeler sonucunda Birliğin resmiyet kazanacağı tarih de belirlendi. Birliğin, 16 Eylül 2026 tarihinde Azerbaycan Denetçiler Odası’nın 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bakü’de resmen kurulması kararlaştırıldı.

Süreç Nasıl İşledi?

Birliğin kurulması, 2025 yılından bu yana titizlikle yürütülen planlı bir sürecin sonucunda gerçekleşti:

Kasım 2025 (Bakü): Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan denetim otoriteleri ortak bir altyapı için irade beyanında bulundu.

Ocak 2026 (Ankara): KGK ve Azerbaycan Denetçiler Odası arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile yapay zekâ destekli denetim ve karşılıklı tanıma gibi konular resmi bir çerçeveye oturtuldu.

Nisan 2026 (Ankara): Gerçekleştirilen son ziyaretle Birliğin kuruluş mutabakatı sağlandı.

Birliğin hedefleri ve teknolojik vizyonu

Eylül 2026’da faaliyete geçmesi planlanan Birlik, üye devletlerin denetim otoritelerini tek bir çatı altında toplayarak bölgesel bir standartlar zemini oluşturacak. Birlik aracılığıyla; denetçi yetkilendirmesinde karşılıklı tanıma mekanizmaları devreye alınacak ve blok zinciri ile veri analitiği gibi teknolojilerin denetim süreçlerine entegrasyonu için ortak platformlar kurulacak.

Türkiye’nin öncü rolü

Son dönemde küresel piyasalarda artan finansal istikrarsızlık ve denetim süreçlerine duyulan güven ihtiyacı, bu yeni Birliğin önemini daha da artırıyor. Küresel ekonomideki dalgalanmalar karşısında KGK, bu çok taraflı yapının hem mimarisinde hem de işletilmesinde öncü bir rol üstlenerek bölgede güvenli liman vizyonunu pekiştirecek.

Türkiye’nin sahip olduğu köklü denetim mevzuatı, uluslararası standartlarla tam uyumlu şeffaf gözetim altyapısı ve İstanbul Finans Merkezi’nin bölgesel bir finansal çekim merkezi olma niteliği, bu stratejik liderliğin en güçlü dayanaklarını oluşturuyor. Kurulan bu Birlik sayesinde Türkiye, Türk dünyasında finansal istikrarın korunması ve şeffaf bir yatırımın tesisi noktasında hem bölgesel, hem de küresel ölçekte kilit bir aktör hâline gelmeyi hedefliyor.