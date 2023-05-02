KGM, 3 bin personel alımı için son gün

Karayolları Genel Müdürlüğünun merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden 3000 personel alımı yapılacak. Başvurular için bugün son gün.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular 27 Nisan – 02 Mayıs tarihlerinde ‘esube.iskur.gov.tr’ internet adresi üzerinden alınacak ve 5 gün ilanda kalacak.

Başvurular esube.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden ve ALO 170'i arayarak yapılabiliyor.

Hangi gruplarda alım yapılacak?

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak.

Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.