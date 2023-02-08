KGM, alternatif ulaşım güzergahlarını paylaştı

ANKARA(EKONOMİ)

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) karayollarındaki güncel durumu açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun deprem nedeniyle trafiğe kapanan Bahçe-Gaziantep kesiminin taşıt trafiğine açıldığı bildirildi.

Diğer yollardaki mevcut durum ve alternatif güzergahlar

• Malatya-Kahramanmaraş aksının Erkenek Tüneli ile Gölbaşı geçişi arası depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Birinci alternatif olarak (Malatya-Darende) AyrımElbistan-Göksun-Kahramanmaraş yolundan; ikinci alternatif olarak Malaya-Elazığ-ErganiSiverek-Kâhta-Adıyaman güzergâhı kullanılarak ulaşım sağlanmaktadır.

• Hatay-Reyhanlı güzergahı depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Ulaşım,Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı güzergahından sağlanmaktadır.

• Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerimize görevli araçlar dışında 48 saat boyunca araç girişi durdurulmuştur.

• Karayolları Genel Müdürlüğü olarak deprem bölgesinde 660 personel, 783 makine ve ekipman ile çalışmalar yürütülmektedir.

• 99 adet Karayolu Denetim İstasyonu’ndaki denetim çalışmaları geçici olarak durdurulmuştur.

Ülke genelinde güncel yol durumu

• Karaman-Mut Yolu (Sertavul Geçidi) trafiğe kapalıdır.

• Konya-Antalya Yolu’nun Seydişehir-Akseki kesimi; Seydişehir’den Akseki istikametine Tır trafiğine kapalı olup, Akseki’den Seydişehir istikametine tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

• Kayseri- Pınarbaşı-Sarız Yolu Tır trafiğine kapalıdır.

• Divriği–Arapgir Yolu trafiğe kapalıdır.

• Siirt-Eruh Yolu trafiğe kapalıdır.