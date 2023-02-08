KGM, alternatif ulaşım güzergahlarını paylaştı
Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem sebebiyle kapalı olan yolları ve bunlara alternatif olabilecek güzergahları duyurdu.
ANKARA(EKONOMİ)
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) karayollarındaki güncel durumu açıkladı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun deprem nedeniyle trafiğe kapanan Bahçe-Gaziantep kesiminin taşıt trafiğine açıldığı bildirildi.
Diğer yollardaki mevcut durum ve alternatif güzergahlar
• Malatya-Kahramanmaraş aksının Erkenek Tüneli ile Gölbaşı geçişi arası depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Birinci alternatif olarak (Malatya-Darende) AyrımElbistan-Göksun-Kahramanmaraş yolundan; ikinci alternatif olarak Malaya-Elazığ-ErganiSiverek-Kâhta-Adıyaman güzergâhı kullanılarak ulaşım sağlanmaktadır.
• Hatay-Reyhanlı güzergahı depremde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşıma kapalıdır. Ulaşım,Hatay-Kırıkhan-Reyhanlı güzergahından sağlanmaktadır.
• Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay illerimize görevli araçlar dışında 48 saat boyunca araç girişi durdurulmuştur.
• Karayolları Genel Müdürlüğü olarak deprem bölgesinde 660 personel, 783 makine ve ekipman ile çalışmalar yürütülmektedir.
• 99 adet Karayolu Denetim İstasyonu’ndaki denetim çalışmaları geçici olarak durdurulmuştur.
Ülke genelinde güncel yol durumu
• Karaman-Mut Yolu (Sertavul Geçidi) trafiğe kapalıdır.
• Konya-Antalya Yolu’nun Seydişehir-Akseki kesimi; Seydişehir’den Akseki istikametine Tır trafiğine kapalı olup, Akseki’den Seydişehir istikametine tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.
• Kayseri- Pınarbaşı-Sarız Yolu Tır trafiğine kapalıdır.
• Divriği–Arapgir Yolu trafiğe kapalıdır.
• Siirt-Eruh Yolu trafiğe kapalıdır.