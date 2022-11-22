Türkiye'yi tarihindeki ekonomik kriz zincirinden çıkaracakları söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta yeni bir vizyon açıklayacaklarını duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “3 Aralık’a kadar sabredin. 3 Aralık’ta yeni bir vizyonu açıklayacağız. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye’yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız” dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi ile ilgili olarak “Erdoğan’ın, benim zoruma giden tarafı Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını yerle bir etmesidir. Ne demektir, tükürdüğünü yalamak. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “3 Aralık’a kadar sabredin. 3 Aralık’ta yeni bir vizyonu açıklayacağız… Ekiplerimiz hazır, yatırımcılar hazır, taze para da hazır. Türkiye’yi bu beladan sonuna kadar kurtaracağız” dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi ile ilgili olarak “Erdoğan’ın, benim zoruma giden tarafı Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmesidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin itibarını yerle bir etmesidir. Ne demektir, tükürdüğünü yalamak. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bu coğrafyada terörden en büyük acıları yaşayan ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, “Türkiye’yi buradan çekip çıkarmak zorundayız. Terör iç politika malzemesi olamaz, olmamalı da. Terör kimden, nereden gelirse gelsin hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Terörün yanındaymış, karşısındaymış gibi yer almanın kimseye faydası yok. Her terör olayından sonra kavga olmasın istiyoruz” dedi.

Meclis Grup toplantısında İstiklal Caddesindeki terör saldırısını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Bu terörist sınırdan nasıl geçti? Türkiye’nin sınırları nasıl oluyor da yol geçen hanına dönüyor? Ben bunu söylediğimde kızıyorlar. Bu topraklarda terör olmasın diye konuşuyorum. Sınırları neden kontrol etmiyorsunuz? Teröristler aramızda geziyor. Terörle mücadele ettiniz de karşı mı çıktık?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, dış politika eleştirisini ise “Konuşurken dokuz boğumu unutmayacaksınız. Biz bunu yapmak zorundayız, dış politika böyledir. Erdoğan tam bunların tersini yaptı. Sisi’yi Cumhurbaşkanı kabul etmediğini söyledi. Ne oldu? Erdoğan’ın benim zoruma giden tarafı Türkiye’yi temsil etmesi. Tükürdüğünü yalamak, Allah kimseye bunu yaşatmasın. Kavga etme dedim. Şimdi ne yaptın, gidiyor elini sıkıyorsun. BAE için, Suudi Arabistan için neler söylemedin, şimdi aracılar koyuyor, nasıl barışabiliriz diye” açıklamasıyla getirdi.