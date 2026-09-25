Kılıçdaroğlu, 3 günlük CHP kampı için Bolu'da

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

CHP Grubu'nu bir araya getirecek olan milletvekili kampı, 25-26-27 Eylül tarihlerinde Bolu Abant'ta bulunan bir otelde gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak olan değerlendirme kampında; siyasi ahlak kanunu teklifi, mali piyasalardaki son gelişmeler, yerel yönetimler ve dış politika gibi Türkiye'nin gündemindeki birçok önemli başlık masaya yatırılacak.

Grup Yönetim Kurulu Toplantısı ile çalışmalarına başlayacak olan kampın ikinci günü olan 26 Eylül Cumartesi günü, Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açılış konuşmasıyla devam edecek. Oturumların büyük bir bölümünün basına kapalı gerçekleştirileceği kampta, Kılıçdaroğlu'nun kapalı oturumda da milletvekillerine hitap ederek yeni yasama yılına dair stratejileri değerlendirmesi bekleniyor.