Kılıçdaroğlu: 300 milyar dolarlık yatırım sözü aldım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Etimesgut ilçesinde düzenlenen "7 Proje 47 bin 970 Konut Temel Atma ve Proje Tanıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, temeli atılacak konutların hayırlı olmasını diledi.

Kira fiyatlarındaki olağanüstü artışın ve kiracıların yaşadıkları sıkıntıların, politikaların yanlışlığını gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bütün Ankaralılara ve Türkiye'ye söz veriyoruz, konut sorununu çözeceğiz ama önce deprem bölgesinde konutları, iş yerleri yıkılan vatandaşlarımızın evini, konutunu, dükkanını, ahırını yapacağız, kendilerine teslim edeceğiz. Bir kuruş almayacağız ve sonra o vatandaşla oturup helalleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda "Parayı nereden bulacaksınız?" diyenlerin olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hiçbir yurttaşımız meraklanmasın. Bu kardeşiniz 27,5 yılını Maliye Bakanlığına harcadı. 27,5 yılda bütçe nasıl yapılır, paralar nasıl toplanır, israf nasıl engellenir, bunların hepsini biliyorum. Söz verdiysek, kapı gibi o sözümüzün arkasında duracağız, beraber duracağız, Sayın Akşener'le birlikte duracağız ve bu vaadimizi yapacağız. Bütün deprem bölgesindeki yurttaşlarım, bunu açık ve net duysunlar ve bir köşeye yazsınlar." dedi.

Helal para yatırım için gelecek

Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinde teknoloji atılımını Türkiye'ye getirmenin mücadelesini verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Londra'da, Türkiye'ye yatırım yapacak olan çevrelerle görüştüm. Onlardan 300 milyar dolarlık bir yatırım sözü aldım. Erdoğan diyor ki, '300 milyar doları nasıl alacak?', Nebati konuşuyor, 'Para nasıl buraya gelecek?' diye. 300 milyar dolar tefecilerin parası değil, temiz para, helal para, yatırım için gelecek. Tefeciler gelmeyecek buraya. Yüksek faizle geri ödeyeceğiz diye değil. Gelecekler helalinden yatırım, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları, istedikleri can ve mal güvenliği, onu da her halükarda söz verdik, mutlaka getireceğiz."

Kılıçdaroğlu, hükümetin son 20 yılda 537 milyar dolar faiz ödediğini öne sürerek, kendilerinin ülkede yatırım seferberliği başlatacaklarını ve Türkiye'yi Akdeniz'in en güçlü ülkesi haline getirmek için çalışacaklarını kaydetti.

Hükümetin birçok yanlışın altına imza attığını ve kul hakkı yemekten çekinmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Paralarını yurt dışına götürdüler. Nasıl götürdüklerini, hangi bankalara kaç dolar yatırdıklarını biliyorum. Bu millete sözüm var, tamamını söke söke alacağız ve Türkiye’ye getireceğiz." şeklinde konuştu.

Süleyman Şah Türbesi'ni topraklarına götüreceğiz

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'na yönelik birçok iftira atıldığını, "bayrak" ve "vatan"ın kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, "Bayrağımız ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar, bayrağımızı indirdiler. Allah nasip ederse Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarına götüreceğiz ve şanlı bayrağımızı da yine kendi topraklarımızda dalgalandıracağız. Görsünler bakalım milliyetçi kimmiş" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde Türkiye'nin kaderini gençlerin değiştireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gençlerin, bu ülkenin caddelerinde nasıl özgürce dolaştığını ve en önemlisi yeri geldiğinde cumhurbaşkanını nasıl özgürce eleştirdiklerini göreceksiniz. Hiç kimse kılınıza dokunamayacak, buna izin vermeyeceğim." dedi.

Kılıçdaroğlu, milliyetçilik anlayışlarının sorgulanmaya çalışıldığına işaret ederek, "Gaffar Okan’ın katilleri ile işbirliği yapanlar, bize hesap soramazlar. Ülkemizi seviyoruz ve ülkemize hizmet etmeyi de kutsal bir görev olarak kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet edeceklerini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal devlet anlayışıyla yardıma ihtiyaç duyan herkesin yanında olacaklarını kaydetti.

Kentsel dönüşüm yapılmasının önüne geçildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da inşa edilecek konutların tamamlanmasıyla hem dar ve orta gelirlileri ev sahibi yapacaklarını hem de sürekli artan emlak piyasasını vatandaşların lehine dengeleyeceklerini kaydetti.

Yüksek gelir grubuna yönelik konutlar da yapacaklarını söyleyen Yavaş, "Onların satışıyla elde ettiğimiz gelirleri de yine dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için üreteceğimiz konutlar için sübvansede kullanacağız." dedi.

Yavaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından göçler sebebiyle Ankara nüfusunun yaklaşık 500 bin arttığına işaret ederek, depreme dayanıklı bu projelerin, şehrin konut ihtiyacını da karşılayacağını bildirdi.

Mayıs, haziran ve ekim aylarında temellerini atacakları diğer konut projeleri hakkında da bilgi veren Yavaş, şöyle konuştu:

"Projelerimizi hayata geçirirken birtakım engellemeler yetmiyormuş gibi zaman zaman nedensiz ve kişiselleştirilmiş bazı engellemelerle de karşılaşıyoruz. Bizden önce yıkılmış ve arsa kentsel dönüşüm ilan edilmiş, tamamı hak sahiplerine konut üretmek için yapılan ve kamu yararı gözeten proje alanlarında bile sürekli dava açılarak süreç uzatılıyor. Binlerce insan nedensiz şekilde mağdur ediliyor. Herhangi bir konut artışı, rant, ilave nüfus artışı olmamasına rağmen birçok projemize meslek odaları dava açıyor. Son 4 yılda 12 dava açıldı, kentsel dönüşüm yapılmasının önüne geçildi."