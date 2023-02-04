Kılıçdaroğlu: 418 milyar doları, iç edenlerden tahsil edeceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kollarınca Küçükçekmece'deki Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Geleceği Kur" Gençlik Festivali'nde konuştu.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in konuşmasında bazı vaatlere yer verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin. O vaatlerin tamamını hayata geçireceğim. Söz veriyorum sizlere. Diyeceksiniz ki 'Parayı nereden bulacaksın?' Hiç endişe etmeyin, devleti soyan, 418 milyar doları iç edenlerden her santimini tahsil edeceğim. O para sizin paranız. O para doğmamış bebeklerin parası. O parayı alacağım, gençliğe adayacağım. O parayı almak ve gençliğe vermek için mücadele yolu açıktır" ifadelerini kullandı.

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sevgili gençler, şundan emin olun. Baskılar var biliyorum. Tehditler var biliyorum ama Bay Kemal bir saniye bile, bir milim bile geri adım atmayacaktır. Onların tehditleri bizi yıldıramaz. Onların baskıları bizi yıldıramaz. Onların beşli çeteleri bizi yıldıramaz. Onların paramiliter güçleri bizi yıldıramaz. Onların SADAT'ları bizi yıldıramaz. Çünkü en büyük güvencemiz bu ülkenin gençleri, yani sizlersiniz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidara gitmenin yolunun çalışmaktan geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidara gitmenin yolu mücadele etmektir, sandığa gitmektir, oy kullanmaktır ve Cumhuriyet tarihine bir destan yazmaktır. Sandığa gidecek misiniz? Oy kullanacak mısınız? Hiç endişe etmeyin. Bunu yaptığınız andan itibaren dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacaksınız. Türkiye'de gençler, demokratik yollarla otoriter bir yönetime son verdiler diye tarih yazacaktır. Bu tarih gençlerin tarihi olacaktır. Ve tarihe düştüğünüz not, bütün dünyada gençler tarafından örnek alınacaktır. Bu salonda binlerce Bay Kemal var. Ben bu salondaki binlerce Bay Kemal'e güveniyorum."

Güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz

Birlikte mücadele edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz güzel bir Türkiye mücadelesidir. Bizim mücadelemiz kadın erkek eşitliği mücadelesidir. Bizim mücadelemiz saygın bir devlet mücadelesidir. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesidir. Bizim mücadelemiz baskılara boyun eğmeme mücadelesidir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ülkeye adalet getireceklerini belirterek, "Hiç endişe etmeyin. Bu ülkeye adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Bundan emin olun. Bu mücadeleyi ya vereceğiz ya vereceğiz. Tarihe notu ya düşüreceğiz ya düşüreceğiz. Beraber yapacağız. Azimle, kararlılıkla yapacağız. Kesinlikle tuttuğumuzu koparacağız." dedi.

Gençlere "bol eğlence" dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Dostluğunuzu asla kaybetmeyin. Birlikteliğinizi asla kaybetmeyin. Kucaklaşın, dost olun. İnadına beraber, birlikte olacağız. Bunu yaptığımız zaman güzel bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Onun için diyoruz gençler, iktidar mutlaka ve mutlaka iktidar, demokrasi için iktidar, adalet için iktidar, iktidar, iktidar." diyerek sözlerini tamamladı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktığı sırada "Geliyorum" yazılı dev pankart açıldı. Salondaki gençler, konuşma sırasında ara ara "Gençliğin gururu Kılıçdaroğlu" sloganı attı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik'in de konuşma yaptığı programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP il yöneticileri ve CHP Gençlik Kolları teşkilatları ile gençler katıldı.

Şarkıcılar Edis ve Ozbi'nin sahne aldığı etkinlikte, 14 Mayıs sonrası hayata geçirilmesi vadedilen sözlerin yer aldığı "Gelecekten haberler" videosu ile "14 Mayıs'tan sonra CHP iktidarında gençleri neler bekliyor?" konulu "Yeni bir gelecek var" filmi gösterildi.