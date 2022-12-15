Kılıçdaroğlu: 6 lidere ivme kazandırır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasağın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Tek kişilik hükümet. Yasama, yargı kendisine bağlı, yürütme organının başında. İstediği yere hakim atayıp, istediği hakimden karar çıkartabiliyor. Kendisinin önüne çıkacak engellerin, İstanbul'un rantlarını devşirmek istiyor. İstanbul'u kaybetmesi onun için yara oldu. Çünkü 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder' demişti. İstanbul'u kaybetti, şimdi Türkiye'yi de kaybediyor.

- Daha önceki duruşmada yargıç 'YSK ile ilgisi yok bunun' diyor. Gülşah İnce de tanık olarak inceleniyor, 'Soylu ile ilgili soru sordum bu cevabı aldım' diyor. Şimdi bunu başka bir olayla bağlantı kurup İstanbul Büyükşehir Belediye başkanını cezalandırmak istiyorlar. Sayın İmamoğlu'na 'Sakın üzülme, senin sorumluluğun var 16 milyon seni dirençle, kararlılıkla görmek istiyor' dedim.

"16 milyon İstanbullunun hakkı gasp edilmiştir"

- Siz CHP'nin elini kolunu bağlamak istiyorsunuz. Şimdi bunu aşama aşama hayata geçirmeye çalışıyorlar. Onlar hukuk dışı yola saparak, yargıçların gücünü arkalarına alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Biz de halkın gücünü, iradesini kazanmak istiyoruz. Halkın iradesi değerlidir. Halkın iradesine darbe yapan bir anlayış demokraside yoktur. 16 milyon İstanbullunun hakkı gasp edilmiştir.

- Kararın onanacağı şeklinde bir düşünceye sahip değilim. Bu ülkenin namuslu hakimleri, savcıları var. Bu adaletsizliğe 'dur' diyeceklerdir. Vicdan sahibi olan her yargıç, bunun ne kadar haksız bir uygulama olduğunu fark eder.

"İstanbullunun iradesine güveniyorum"

- Bunlar nasıl insanlar ye ye doymuyorlar. Siz metroları durdurdunuz, inşaatları durdurdunuz, gökdelenler diktiniz. 'İstanbul'a ihanet ettik' diye itiraf ettiniz. Hala doymuyorlar. İstanbullular, İstanbul'un rantını İstanbulluya vereceklerdir, bir kişinin iradesine değil. İstanbullunun iradesine güveniyorum.

- 85 milyon yurttaş demokrasinin ayaklarının altından kaydıklarını görüyorlar. 6 lideri buluşturan aslında demokrasi, daha sağlıklı bir anayasa özlemi. Biz o nedenle önce anayasadan başladık. Bu olay bizim altı liderin daha sıkı sıkıya, kol kola, omuz omuza yürümeleri için ivme kazandırır.

Cumhurbaşkanı adaylığı

- (Cumhurbaşkanı adaylığı) Adayı konuşmadık. Bütün bunlar belli olduktan sonra... Hükümet programı dediğimiz metnin ortaya çıkması ve kamuoyu ile paylaşılması lazım. Arkasından bir Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişin yol haritası var.

- (Dün meydana gelen gelişme adaylık belirme sürecini etkiler mi) Etkilemez. Biz öteden beri attığımız her adımı belli bir kararlılıkla ve bilgi birikimi şeklinde ilerlediğini biliyoruz. Altı liderin ortak iradesiyle bir metni çıkarmaya çalışıyoruz. Altı liderin altında güçlü kadrolar var.