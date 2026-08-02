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Kılıçdaroğlu, AK Partili vekille birlikte nikah şahitliği yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu, düğünde AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte genç çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu, AK Partili vekille birlikte nikah şahitliği yaptı
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CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bir salonda düzenlenen Tuğçe Bekmez ile Sinan Ok çiftinin düğününe katıldı.

Kılıçdaroğlu, AK Partili vekille birlikte nikah şahitliği yaptı - Resim : 1

Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz ile birlikte çiftin nikahına şahitlik yapmak için sahneye davet edildi.

Kılıçdaroğlu, AK Partili vekille birlikte nikah şahitliği yaptı - Resim : 2

Kılıçdaroğlu, “Temizlenme ve arınmayı gerçekleştirecek lider, CHP Genel Başkanı’ anonsu ile geldi. Nikaha ezan okununca ara verildi. Nikahın ardından cüzdanı geline vermek isteyen Kılıçdaroğlu, “Önce damadın ayağına bas” uyarısı yaptı. Nikahın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu düğünden ayrıldı. 