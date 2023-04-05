Kılıçdaroğlu: Akşener tarihi bir konuşma yaptı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak" ifadesinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, “İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun…” ifadelerini kullandı.

İttifak ortağım, yol arkadaşım Meral Akşener bugün tarihi bir konuşma yaptı. Kendisine buradan selam olsun. Herkes duysun… https://t.co/7IKf9TwoW1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 5, 2023

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis grup toplantısında partisinin İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan saldırıyla ilgili tepkisini kürsüye getirdiği kurşunlarla göstererek “Bunca engeli, aştıktan sonra şimdi bize bu kurşun mu dur diyecek? Söyleyin, Sinan Ateş durdu mu? Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Söyleyin, Ömer Halisdemir korktu mu? Bunca ahlaksızlığa, göğüs gerdikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Söyleyin Özgecan’lar, Şule’ler, Ceren’ler sindi mi? Bunca tuzağı bozduktan sonra şimdi bizi, bu kurşun mu öldürecek? Söyleyin, Gaffar Okkan’lar, Uğur Mumcu’lar, öldü mü? Bunca hainliğin, üstesinden geldikten sonra şimdi bizi millî misakımızdan bu kurşun mu vazgeçirecek? Söyleyin Eren Bülbüller, Yasin Börü’ler, Aybüke Öğretmen’ler, vazgeçti mi? Bunca nifakı, bunca fitneyi, hakikatin ışığıyla yendikten sonra şimdi bizi bu kurşuna adres verenler mi ayıracak? Söyleyin hilalle yıldız hiç ayrıldı mı?” demişti.