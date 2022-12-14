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Kılıçdaroğlu, Almanya seyahatini yarıda bırakıp Türkiye’ye dönüyor

Almanya’da bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu’nun davasının kararı açıklanmadan önce Türkiye’ye dönüş kararı aldı.

Haber Merkezi
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Maruf BUZCUGİL

BERLİN - Üç günlük ziyaret için Almanya’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun davasının kararı açıklanmadan önce Türkiye’ye dönüş kararı aldı.

Almanya ziyaretine tarifeli uçakla giden Kılıçdaroğlu, dönüşünü ise özel uçakla yapacak.

ABD ve İngiltere’den sonra Almanya seyahatine çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya’daki temasları kapsamında ilk olarak bugün Türkiye Berlin Büyükelçisi Başar Şen’i ziyaret etmişti.

Parti sözcüsü Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin de eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde de iş insanlarıyla bir araya gelecekti. Ancak İmamoğlu kararı sebebiyle önce iş insanlarıyla olan toplantısını iptal eden Kılıçdaroğlu, ardından hazırlanan özel uzakla Almanya seyahatini kısa keserek Türkiye’ye dönüş yapma kararı aldı.

 

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