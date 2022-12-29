Kılıçdaroğlu: Altılı Masa azimle yoluna devam edecek

Canan SAKARYA

ANKARA - 2022 yılı değerlendirme toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşmesine ilişkin olarak "Hiç endişe etmeyin, Altılı Masa azimle yoluna devam edecek. Her bir gündemi konuşup bir karar vereceğiz. Bir araya gelip konuştuğumuz zaman aman masa dağıldı, şöyle oldu, böyle oldu… Elbette ki farklı düşünebiliriz ama oturup uzlaşıyoruz. Mesela şu anda ekiplerimiz hükümet programı üzerinde çalışıyor. Farklı düşündü diye eyvah masa bölündü dağıldı, yok böyle bir şey. Bunlar belli bir çevrenin domine ettiği kafaları bulandırmak istediği bir süreç biz bunu dikkatle izliyoruz" dedi. "Kırgınlık var mı? " sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Ne kırgınlık var ne şu var ne bu var, biz daha öncede görüşüyorduk Bu görüşmeyi de doğal karşılamak lazım" dedi.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı hiç konuşulmadı"

Çoklu aday konusundaki sözlerinin hatırlatılması ve "Çoklu aday ile başarılı olabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Çoklu aday sorusu bana soruldu. 'Biz hiç konuşmadık' dedim. Birisi gelir konuşursa konuşuruz, bu kadar basit. Şu ana kadar Altılı Masa'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu konuşulmadı açık ve net ifade edeyim. İlla çoklu tekli diye değil. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve metne bağlandı ve kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.

"Cumhurbaşkanı adayını niye merak ediyorsunuz?"

Gazetecilerin "Aday ne zaman gündeme gelecek?" soruları üzerine "Cumhurbaşkanı adayını niye merak ediyorsunuz? En çok garipsediğim olay bu. Altı lider niteliklerini daha önce açıkladığı cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Sorun sistem sorunu, Bir kral gitsin, yerine yeni kral gelsin istemiyoruz. Biz devlette kural, liyakat istiyoruz" dedi. Altı lider olarak dikkatli bir çalışma yaptıklarını öncelikle Hükümet programının ortaya çıkması gerektiğini bunu için 9 ana başlık 71 alt başlıkta çalışma yapıldığını anlatan Kılıçdaroğlu önce Güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçileceğinin netleştirilerek millete anlatılması gerektiği belirterek, "Cumhurbaşkanı adayının Ali olması, Veli olması değil, bu sistemi değiştirecek miyiz değiştirmeyecek miyiz o önemli. Bu sistem kötüyse bunun değişmesi lazım, nasıl değişecek, şu çerçevede. Bunu getirip de bir kişi üzerinden ya da beş kişi üzerinden özel bir tartışma alanına döndürmek toplumun gündemini çalmak demektir, kimse kusura bakmasın. Toplumun gündemi yoksulluktur, Saray’ın gündemi toplumu başka konularla meşgul etmektir. O tuzağa düşmeyeceğiz, sizden istediğimiz o tuzağa düşmemeniz. Birisi gelip ‘Şu olsun, bu olsun’ denilebilir. Biz kamuoyu araştırmalarının niye yapıldığını biliyoruz. Şundan emin olun, 6 lidere lütfen güvenin. ‘Şu oldu, bu oldu, kavga ettiler’ bunların hepsi hikaye. Altı liderin çok kararlı bir duruşu var." dedi.

"Merkez Bankası'na güven veren atama yapılacak"

Kılıçdaroğlu, "Parlamenter sisteme geçişin yol haritasında cumhurbaşkanı yardımcılığı meselesi konuşulacak. Bürokrasi atamalarında ise devlette liyakat sistemini uygulayacağız. Merkez Bankası Başkanı’nı içeriye ve dışarıya güven veren birini atayacağız. Türkiye’yi demokratik kurallarla yeniden kurumlarıyla beraber inşa etme kararlılığımız var." dedi.

"6 Nisan’a kadar seçim yapılırsa erken seçim olur"

Seçim tarihi üzerinden süren tartışmaların hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "6 Nisan’a kadar erken seçim yaparsanız olur, ondan sonra yaparsanız zaten erken seçim olmaz. Sizin elinizde yetki var, o tarihten sonra isterseniz Meclis’i fes edersiniz ve seçimi yaparsınız. Böylece bir kişiye TBMM’yi, vatandaşların seçtiği milletvekillerini nasıl bir kişinin iradesiyle işlevsiz hale getirildiğini milletin görmesi lazım. Siyasi mühendislikten kastımız bu." dedi.

"Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır"

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlarken, Türkiye’nin ekonomi ve adalet olmak üzere iki temel sorunun olduğuna vurgu yaparak, "16 milyon insan Ekrem Beyi seçti. Seçimi iptal ettirdiniz. Bir daha yapıldı. Fark 800 bine çıktı. Şimdi hazmedemiyorlar. Nasıl görevden alırız? İstanbul’un sırtına saplanan hançeri Ekrem Bey çıkarmaya çalışıyor. ‘Nasıl İstanbullulara hizmet edersin?’ diyorlar. ‘20 yılda yapamadıklarımızı siz yaptınız’ dediler ve tahammül edemiyorlar" diye konuştu. "İmamoğlu ile ilgili bir görevden alma söz konusu olursa bir planınız var mı?" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır ve boğazınızda takılır. Umarım olayı bu kadar kirli boyutlara taşımazlar. Seçimle gelen seçimle gitmesi lazım. Seçimle gelen atanmış hakimlerle gidecekse 16 milyonun iradesine darbedir" diye konuştu. "İstanbul’da seçim yenilensin " çağrısının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bunu şunun için söyledim. Birinci seçimde ders almadılar, ikincisini yaptılar. Hala ders almadılar. Bir mahkemenin arkasına sığınarak Ekrem Beyi saf dışı bırakmak istiyorsun. Elbette seçimler zamanında yapılacak. Erdoğan boyunun ölçüsünü alsın. Ben bu ülkenin vatandaşının vicdanına güveniyorum. Bu kadar haksızlığa kimse evet demez." diye konuştu.

"Devleti senden daha iyi biliyorum"

11 yıl aradan sonra Suriye ile gerçekleştirilen teması değerlendiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a 27 Ağustos 2012 yılında yazdığı mektubu okuyarak Hükümeti izlediği yanlış politika nedeniyle baştan beri uyardıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan’a çok daha çık ifade edeyim senden çok daha iyi devleti ben biliyorum, devleti çok daha iyi tanıyorum. Bu ülkenin itibarının nasıl korunması gerektiğini senden çok daha iyi biliyorum. Sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devletini kişisel çıkarların uğruna yıprattın. Emperyal güçlerin oyuncağı oldun. Şimdi kapı kapı dolaşıyorsun 'Acaba Esad beni nasıl kabul eder mi?' diye." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan’ın adaylığını tartışmaya açmayacağız"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanının adaylığını tartışmaya açacak mısınız?" sorusu üzerine "Erdoğan’ın adaylığını tartışmaya açmayacağız. Onu hukukçular açacak. Yüksek Seçim Kurulu onların emrinde. Yargının iradesinin sarayın ipoteği altında olduğunu biliyoruz." diye konuştu. Başörtüsüyle ilgili anayasa teklifinde CHP’nin tutumunun sorulması üzerine konunun Altılı Masa’nın gündemine geleceğini belirten Kılıçdaroğlu, parti olarak bir çalışma yaptıklarını söyledi.

"Partilerin kapatılmasını doğru bulmuyorum"

Kılıçdaroğlu, HDP’nin kapatılma davasına ilişkin olarak, "Ben siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmuyorum. 6 milyonun oy verdiği siyasi parti. Beğenmediğim bir parti kapatacağım dediğin zaman demokratik kırıntılar da yok olacak" dedi. Kılıçdaroğlu, EYT düzenlemesine ilişkin olarak " Erdoğan artık seçimi kaybedeceğini biliyor. O da fark ediyor. Ona daha çok şey yaptıracağım. Çünkü devleti nasıl yöneteceğini bilmiyor. Sorunları bilmiyor benden öğreniyor." diye konuştu.