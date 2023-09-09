Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na çok sayıda partili eşlik etti.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na 100. yıl çelengi

CHP İstanbul il yöneticileri, partinin 100. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

Partililerin de katıldığı törende, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Saniye Yurdakul'un anıta çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Törende konuşan Yurdakul, bir milletin esaretten kurtuluşuna ve ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

CHP’nin Atatürk'ün izinde, Cumhuriyetin asırlık yolculuğuna eşlik etmiş bir parti olduğunu belirten Yurdakul, "Öyle ki dünyada 100. yaşına erişmiş sayılı siyasi partiden birisi olma şerefine de sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık geleneği, siyasi birikimi ve tecrübesiyle çağdaş Türkiye'nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil, büyük Atatürk tarafından milletimizin her bir ferdine emanet edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partililer olarak sorumluluklarının farkında olduklarını dile getiren Yurdakul, bu coğrafyanın renklerini ve dokusunu kucaklayarak, ülkemizin ulusal birliğini ve değerlerini yüceltmeye devam edeceklerini anlattı.

Yurdakul, hep birlikte Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacaklarına olan inançlarının tam olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi ikinci yüzyılımızda gerçek bir demokrasiye kavuşturmak, tıpkı geçmişte olduğu gibi ülkemizi muasır medeniyetler tarafından örnek alınan ve yurttaşlarımızı her bakımdan gurur duydukları bir ülkede yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla ilerleyen partimiz, ülkemizin geleceğine ışık tutmaya devam edecektir."