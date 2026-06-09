Kılıçdaroğlu "arınma" mesajını yineledi: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz

Mahkemenin CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve atanmasının ardından partide başlayan tartışmalar sürüyor.

CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katılmama kararı alan Kılıçdaroğlu, saat 14:00 için CHP Genel Merkezi'ne çağrı yaptı. Özgür Özel de Meclis'te CHP Grup Toplantısı'nda hitap etti.

CHP Genel Merkezi'nde toplanan milletvekilleri ve partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, konuşma yaptı.

"CHP tarihinde hiçbir zaman pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Her şeyi sizler için yapıyorum, yapacağım. Sizi utandırmayacağım. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Bu parti kirliliği kabul etmez.

CHP tarihin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadı. Ben bunu söylediğim için eleştiriliyorum. Ahlak ahlak, erdem erdem, adalet adalet, temizlik, temizlik...

Adaletin olmadığı yerde düzen olmaz. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar ve olmayacaklar.

"Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz?' diyemez"

Hep iyi niyetle davrandım, herkesi dinledim, kim ne söylediyse dikkatle dinlemeye özen gösterdim. Hiçbir CHP Genel Başkanı yurt dışına gidip 'Bize niye yardım yapmıyorsunuz?' diyemez.

Uyuşturucu baronlarında hesap sormazsam, bu partiyi kirletenlerden hesap sormazsam namerdim.

Bizim ahlaki değerlerimiz sadece bize özgü değil; bütün İslam dünyası bütün Avrupa bize bakar. Cumhuriyet Halk Partisi vesayet kabul etmez. Bizim ahlaki değerlerimiz bugün tartışılıyorsa oturup düşünmek lazım. Onun için ne gerekiyorsa yapacağız.

Halkı soyanlara karşı mücadele edeceğiz.Partiyi kirlilikten arındıracağız. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlere hesap soracağız.

Kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.

"Sahibi Londra'da olan televizyon sahipleri..."

Sahibi Londra'da olan, Türkiye'ye gelmeye cesaret edemeyen bazı televizyonların sahipleri var. Parayla nasıl delege alınıp satılıyorsa, televizyon kanalları da parayla alınıp satılmasın. Onun da önüne geçeceğim.

"Gençlere de bir çift sözüm var"

İyi niyetim istismar edildi, bunun da farkındayım. Bir nokta var o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğim kesip atacağım.

Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir, mücadele. Ankara'da bir Kemal abiniz, Kemal babanız var.

Gençlere de bir çift sözüm var. Biraz onların derinlik düşünmelerini istiyorum. Sosyal medyanın trollerin, ya da adını tanımlayamadığım bazı kişilerin dolduruşuna gelmesinler. Akıllarını kullansınlar, sorgulamayı öğrensinler. Bunu yapmamız gerekiyor.

"İktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım"

Değişim geriye doğru da olabilir, gerçek değişim üç aşamadan oluşacak.

Birincisi arınma ve temiz siyaset. İkinci değişim ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Faiz baronlarına karşı mücadele edeceğiz, beşli çetelere karşı mücadele edeceğiz.

Uyuşturucu baronlarına karşı mücadele edeceğiz. Üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım. Yani devletin yönetiminin ahlak zeminine oturtulması lazım yoksa hepimiz kaybederiz.

Bu üç şeyi unutmayın: Hak, hukuk, adalet.

Önümüzdeki günlerde sizlere çok farklı Türkiye'nin temel sorunlarını nasıl çözeceğimizi açıklayacağız. Herkes eleştirir biz çözüm de üreteceğiz.

Kürt sorununun parlamentoda çözülmesini gerektiğini söyleyen ilk parti CHP'dir. Bu soruna en sıcak yaklaşan bir partiyiz biz. Bu sorunu çözmek parlamento dışında mümkün değildir. Dikkat buyrunuz, bizim söylediğimiz noktaya geldiler.

"Benim koltuk derdim yok"

Benim koltuk derdim yok ben bir köşeye çekilip huzur içinde de yaşayabilirim. Kurultayı toplayacağım kimse merak etmesin, ahlaklı erdemli kurultay elbette yapacağız, endişe etmeyin."