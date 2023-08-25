Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği ile görüştü
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği heyetini partisinin genel merkezinde kabul etti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Gündeşli ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Kabulde, Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.