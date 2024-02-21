Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi eleştirdi: Atatürk'e dil uzatanlara dahi bir şey diyemiyor

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi "sınıf arkadaşım" diye hitap ederek eleştirdi.

"Ağzından salyalar akarak, Kurtuluş Savaşı kahramanımız Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çatallı dilini uzatan soysuza tek kelime edemeyen okul arkadaşım, 15 Temmuz darbe girişimi için asılsız bir iddianın peşine düşmüş ve hemen savunmaya geçmiştir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Oysaki bir zamanlar ne kadar cesur konuşurdu, suda ateşin nasıl yanmayacağını, balda tuzun bulunmayacağını ve kimden Cumhurbaşkanı olmayacağını söylerdi. Şimdi Atatürk'e dil uzatanlara dahi bir şey diyemiyor... İyi dinleyin, Köhne Bizans'ın Yıldız burcunda ikamet eden baykuş özentilerine ve kalıntılarına söylüyorum; Türkiye’nin yönetim şekli ile ilgili tartışmalar 29 Ekim 1923'te ebediyen son bulmuştur! Aklınızdakini kursağınızda bırakırız!"