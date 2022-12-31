Kılıçdaroğlu, Baykal'ı ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki Ankara Milletvekili Levent Gök'le eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı Beysukent'teki evinde ziyaret etti.
Gök, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladığını belirterek ziyarette günlük siyasi değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.
Levent Gök, Baykal'ın, "Kampanyada ben de görev almak istiyorum. CHP örgütleri büyük bir heyecanla ve hırsla seçimlere hazırlanmalı." dediğini aktardı.