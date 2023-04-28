Kılıçdaroğlu: Bayrağımız ve vatanımız kırmızı çizgimiz

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında kimsenin kimliğiyle uğraşmayız." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kocaeli Kongre Merkezi'nin önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir atmosferi oluşturmak gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, gençlerin sokaklarda özgürce gezmesi gerektiğini, bunun için beraber mücadele edeceklerini, bunun için bir değişime ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"Bu değişimin adresi; adalettir, haktır ve hukuktur. Adaleti, hakkı ve hukuku savunmak için yola çıktık." diyen Kılıçdaroğlu, bunu yapacaklarını dile getirdi.

"Yeni bir değişime ihtiyacımız var"

Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Şundan emin olun; sizin hayalleriniz, Bay Kemal'in hedefi olacak. Bunu sakın unutmayın." dedi.

Kılıçdaroğlu yeni bir atmosfere, yeni bir değişime ihtiyaç olduğunu belirterek, "Size söz vereceğim, sözüm söz. Cumhuriyeti yeniden inşa ettiğimizde göreceksiniz, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, hiç kimsenin karanlıkta kalmadığı, hiçbir fakirin fukaranın elektriğinin, suyunun, doğal gazının kesilmediği bir Türkiye inşa edeceğim." diye konuştu.

Emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında en az asgari ücret kadar ikramiye verilmesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Emekli kardeşlerime sesleniyorum; önümüzde Kurban Bayramı var. Bankaya gidip, Kurban Bayramı ikramiyesini almak için 15 bin lirayı almak için hazır mısınız? O zaman değişime de hazır mısınız? Haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana bir iktidarı getirmeye hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "5'li çetelere para var, halka para yok. Bay Kemal'in iktidarında da 5'li çetelere para yok, halka para var." dedi.

Kılıçdaroğlu, şehir hastanesi açılan illerde, merkezde olan hastanelerin kapatıldığını söyleyerek, "Sizler hastaneye gidemiyorsunuz, uzak bir yerdeki hastaneye gitmek zorunda kalıyorsunuz. Size söz, Bay Kemal sözü; o hastaneler yeniden açılacak. Az kaldı." şeklinde konuştu.

"Savunma sanayisi milli bir meseledir"

Kılıçdaroğlu, savunma sanayisinin bir devlet politikası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisi bir milli politikadır. Gazi Mustafa Kemal, Kırıkkale'de küçük bir köyde entegre savunma sanayisini 1930'larda kurdu. Kırıkkale bu açıdan büyük bir merkezdir. Daha sonra rahmetli Ecevit, sonra rahmetli Özal döneminde savunma sanayii fonu kuruldu. HAVELSAN'lar, Roketsan'lar o dönemde yapıldı ve bunların her biri bizim iftihar ettiğimiz değerli kurumlar. Bugün İHA'lar yapılıyor, SİHA'lar yapılıyor. Hiçbir itirazımız yok. Bunların daha fazla gelişmesi lazım.

Ama bir sözüm var bu millete. Atatürk Havalimanı'nı ne hale getirdiler? Atatürk Havalimanı'nı; Atatürk Uzay Çalışmaları Merkezi yapacağız. Amerika'da çalışan iki Türk'ümüz var. Uzay sanayi konusunda Elon Musk'tan sonra en büyük firma. Bunlarla oturduk, konuştum. 'Siz, Türkiye'de uzay sanayinin gelişmesi için kuracağımız bir merkezde gelip burada yardım yapabilir misiniz? İş yeri açabilir misiniz?' Söz verdiler, açacağız diye. Bunu konuştum, bunu ifade ettim. Bugün NASA'da çalışan bir Türk yine telefon etti Amerika'dan. Siz bunu yaparsanız ben de NASA'dan ayrılacağım ve geleceğim o uzay merkezinde çalışacağım diye. Bizim hayallerimize onlar yetişemezler."

Savunma sanayisinin milli bir mesele olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, milli meselenin "sağcısı", "solcusu", "ortacısı" olmayacağını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, başka partilerin gençlik kollarının sahte broşürler basarak CHP ile ilgili yalanlar söylediğini dile getirdi.

Terörün, bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, aklı başında olan herkesin teröre karşı onurlu duruşunu göstermesi gerektiğini kaydetti.

"Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrağımız ve vatanımız. Onun dışında kimsenin kimliğiyle uğraşmayız." diyen Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin kimliğinin, inancının, yaşam tarzının, siyasete konu olamayacağının altını çizdi.

Kılıçdaroğlu, asla saraylarda oturmayacağını ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına gideceğini kaydetti.

Sandığa giderken vatandaşlardan ellerini vicdanlarına koymalarını isteyen Kılıçdaroğlu, seçmenlerden vicdanlarının sesini dinleyip oy kullanmalarını talep etti.

Kılıçdaroğlu, kul hakkı yiyenlerle mücadele etmenin görevi olduğunu vurgulayarak, bu anlamda vatandaşlardan destek istedi.

Herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye'yi inşa edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Emin olun her şey çok güzel olacak. Size baharları getireceğim. Huzuru getireceğim. Bereketi getireceğim. Kardeşliği getireceğim. Ayrımcılığı bitireceğim. Beraber yaşayacağız. Birlikte yaşayacağız. Komşu komşunun külüne muhtaçtır der, komşuların komşuluk ilişkilerini büyüteceğiz. Başı açığı, başı kapalısı herkesle dost, herkesle kardeş, herkesle kucaklaşacağım. Türkiye kamplaşmayacak, Türkiye kucaklaşacak. Bütün hedefimiz daha büyük, daha zengin, daha güzel bir Türkiye, herkesin aşının, işinin olduğu güzel bir Türkiye."