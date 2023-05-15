  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Kılıçdaroğlu: Bloke ettiğiniz milletin iradesidir
Takip Et

Kılıçdaroğlu: Bloke ettiğiniz milletin iradesidir

Seçimle ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bloke ettiğiniz milletin iradesidir, oldubittiye izin vermeyeceğiz." dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy sayımı sürerken adaylardan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, sandıkların terk edilmemesi uyarısı yaparak, "Sevgili halkım, oyumuzun yüksek olduğu sandıklarda üst üste itirazlarla sistemi bloke ediyorlar. Örnek, Ankara'da 300, İstanbul'da 783 sandıkta ısrarla itirazlar var. 6 kere itiraz edilen sandık var, 11 kere itiraz edilen sandık var. Bloke ettiğiniz Türkiye'nin iradesidir. İtirazlarla olacağı engelleyemezsiniz. Bu işin bir oldu bittiye getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Algı yönetimiyle uğraşmayı bırakın. Bu mesele ciddidir. Bırakın oylar gelsin, sonuç bir an evvel belli olsun. Ülkenin belirsizliğe artık tahammülü yoktur. Milletin iradesinden korkmayın. YSK'yı sorumluluğa davet ediyorum. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Elimizde ıslak imzalı tutanaklar var. Halkın oyalanmasına izin vermeyin. Tekrar ediyorum bu milletin iradesine bloke koymayın. Sahadaki demokrasi emekçilerimize sesleniyorum. Sandıkları ve seçim kurullarını asla terk etmeyin. Her bir oy sayılana kadar biz buradayız." ifadelerini kullandı.

 

 

İmamoğlu ve Yavaş'tan yeni açıklama: Seçim 2. tura kalabilirİmamoğlu ve Yavaş'tan yeni açıklama: Seçim 2. tura kalabilirGündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gittiCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gittiGündem
YSK Başkanı Yener: Sandıkların yüzde 69'u açıldıYSK Başkanı Yener: Sandıkların yüzde 69'u açıldıGündem

 

 

İmamoğlu ve Yavaş'tan 4. açıklama

Seçim Haberleri

İmamoğlu ve Yavaş'tan 4. açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitti

Seçim 2023 Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'ya gitti
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Seçim 2023